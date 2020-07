O Real está a ponto de vender Franchu ao Eintracht Frankfurt

Franchu Feuillassier deixará o Real Madrid nesse verão. Aos 22 anos, o conjunto 'blanco' considera que tem que deixar o Bernábeu para ter minutos em outro clube.

O atacante argentino, que foi uma das grandes promessas da base 'merengue', não conseguiu voltar ao grande nível exibido antes da sua grave lesão no joelho.

Com Zidane, Franchu chegou a estrear no time principal na Copa do Rei e também participou de várias partidas de pré-temporada.

De acordo com o diário 'Marca', sua ida para o Eintracht Frankfurt está bem próxima. Não é a primeira vez que os espanhóis negociam com o time da Bundesliga. No ano passado, Omar Mascarell, Lucas Torró e Jesús Vallejo foram a Frankfurt e dali chegou Luka Jovic.