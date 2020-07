A Espanha se veste de branco, o Real Madrid é campeão!

A Espanha se cobre de branco, o Real Madrid bate o Villarreal por 2 a 1 no emblemático estádio Alfredo di Stéfano e conquista o seu 34º título do Campeonato Espanhol.

O time de Zidane chegou a sua 10º vitória consecutiva e tirou o Barcelona do trono da competição espanhola. A evolução da equipe comandada pelo francês após a retomada do torneio é impressionante.

É bem verdade que essa Liga será marcada pela pandemia do coronavírus, que pegou o mundo de surpresa, abalou governos e continua fazendo vítimas fatais. A Espanha foi um dos países mais atingidos do mundo, mas com uma sólida quarentena e o esforço de todos a 'nova normalidade foi instaurada e a bola voltou a rolar por ali.

A equipe da capital voltou a competir na segunda colocação, mas contou com os tropeços do Barcelona de Quique Setién e Leo Messi para recuperar a liderança e não largar mais.

Os 'merengues' entraram em campo hoje sabendo que uma vitória seria suficiente para levantar a taça, e foi isso o que aconteceu. Completamente focados os jogadores do Real dominaram a partida no primeiro tempo.

A primeira chance veio logo aos três minutos quando Sergio Ramos lançou Dani Carjaval, o lateral tentou de cobertura, mas Asenjo estava esperto e fez a defesa.

A pressão era muito grande, a fome de títulos do Real era evidente a cada bola dividida, só um verdadeiro desastre tiraria a taça do conjunto de Florentino Pérez.

Benzema, o artilheiro, tentou aos 14', mas errou o alvo por pouco. No minuto seguinte foi a vez de Modric tentar, mas o goleiro do Villarreal fez uma importante defesa!

Aos 28', saiu o gol do Real. A zaga do Villarreal saiu jogando errado, Casemiro recuperou e tocou para Modric na entrada da área, que rolou para Benzema chegar batendo firme e abrir o placar!

A essa altura o Real Madrid dominava completamente o jogo. A equipe de Zidane não deixava o adversário jogar com uma marcação muito forte e ajustada.

No segundo tempo o Villarreal voltou melhor com as alterações realizadas, mas não foi o suficiente. O 'submarino amarelo' equilibrou a partida, até que veio a polêmica da partida.

Sergio Ramos tomou a bola de Moreno, foi até a grande área e rolou para Vinicius. Mas o capitão foi derrubado e o árbitro marcou o pênalti, o que gerou muitos protestos dos jogadores do Villarreal.

Na cobrança, Sergio Ramos deu um toquinho na bola e Benzema chegou batendo para marcar. Mas o árbitro interprentou que o francês invadiu a área antes do toque e mandou voltar. Na repetição, Benzema foi para a cobrança e marcou o seu segundo gol.

O terceiro do Real Madrid não saiu por muito pouco. Kroos soltou uma bomba de fora da área e carimbou o travessão de Asenjo, que deve estar balançando até agora.

Na reta final da partida, com o Real Madrid diminuindo o ritmo, o Villarreal ensaiou uma pressão e conseguiu descontar. Mario Gaspar fez o cruzamento perfeito na cabeça de Iborra, que desviou de cabeça e bateu Courtois.

O empate não saiu graças ao goleiro belga do Real Madrid, que acabou sendo eleito o homem do jogo. O Villarreal teve três chances claras, Courtois fez dois milagres, e Iborra mandou para fora desde a pequena área.

Nos acréscimos o Real ainda teve o seu terceiro gol anulado. Após uma linda jogada de Vinicius Jr, o brasileiro rolou para Asensio empurrar para as resdes. Mas o VAR anulou o gol por um toque de mão de Benzema no início da jogada.

Com o apito final Zidane chegou ao seu 11º título pelo Real Madrid. Agora são duas Ligas, duas Supercopas da Espanha, três Champions, duas Supercopas da Europa e dois Mundiais de Clube.

O campeão volta a campo nesse domingo contra o Leganés (18º), já com a cabeça na Champions, enquanto o Villarreal recebe o Eibar (13º).