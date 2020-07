"O Real Madrid quis me emprestar, mas sabia que seria um grande jogador"

Ao longo desses anos, Marcelo se converteu em um dos melhores laterais da história. O brasileiro superou e muito o seu maestro, Roberto Carlos, mas não foi fácil.

O Real Madrid o contratou ainda muito jovem e após muito trabalho, pensou em emprestá-lo. Pedja Mijatovic já havia adiantado e o próprio jogador 'merengue' o confirmou em um evento em LaLiga.

"Na vida, temos algumas oportunidades que não podemos perder. O Real Madrid queria me emprestar, mas não aceitei. Sabia que um dia seria importante para o clube. Você tem que se agarrar às oportunidades que aparecem", disse o jogador.

"Minha inspiração sempre foi meu avô. Me ajudou em praticamente tudo. Deixando seu trabalho para me ajudar. Me ensinou a dirigir, me levou muitas vezes para treinar, me levava para ver seus jogos", completou.