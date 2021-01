O Real poderia recomprar Reguilón por 45 milhões

Na última janela de verão, o Real Madrid negociou Reguilón com o Tottenham. Os 'spurs' pagaram 30 milhões de euros pelo lateral, mas guardaram uma opção de recompra válida para por dois anos.

E de acordo com a imprensa inglesa, os merengues estariam pensando seriamente na possibilidade de repatriar o espanhol no meio do ano, mas para isso teriam que desembolsar uma nota.

Segundo o 'Football.London', o Real Madrid teria que pagar cerca de 45 milhões de euros. Algo que não seria tão simples, já que Mourinho confia nele.

Aos 24 anos, o lateral-esquerdo ganhou importância no esquema de Mourinho. Nunca entrou nos planos de Zidane e em Londres encontrou o seu lugar. Soma cinco assistências em 20 partidas com um total de 1.482 minutos jogados.