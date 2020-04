O Real transmitiu que confia em Jovic

Jovic protagonizou muitas polêmicas desde que a crise do coronavírus paralisou o mundo, tantas que os rumores sobre sua possível saída do Real Madrid cresceram. Mas esse não parece ser o plano do clube.

De acordo com o diário 'AS', os 'merengues' entraram em contato com o sérvio para tranquilizá-lo. O objetivo é fazer com que Jovic se concentre exclusivamente na sua preparação física, porque ele continua nos planos da entidade.

Segundo a citada fonte, quem entrou em contato com o atacante foi Juni Calafat, chefe de futebol internacional do conjunto espanhol. É o reponsável de que todos os jogadores que estão fora da Espanha se mantenham bem psicologicamente.

Mas o futebol é muito dinâmico e além de se concentrar, Jovic terá que mostras melhores resultados. O Real confia no seu jogo, mas ele terá que demonstrar que isso vale a pena.