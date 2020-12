O rendimento das grandes promessas da Champions 2020-21 até agora

No último mês de outro, no ProFootballDB (o laboratório de dados do BeSoccer) analisamos dez jogadores Sub-21 para serem seguidos de forma cuidadosa durante a primeira parte da Champions League. Na metade da competição, que dá uma pausa até fevereiro, revisamos seu desempenho até o momento. Infelizmente, uma lesão no menisco encerrou a aventura europeia de Mohamed Kudus (20, Ajax) nove minutos após sua estreia. Com certeza ele será notado na Liga Europa quando se recuperar.

Provavelmente, nem mesmo a eliminação precoce do Manchester United servirá para que Ole-Gunnar Solskjaer dê a Facundo Pellistri (18) minutos na competição europeia, já que ele só jogou com os reservas e os Sub-18 dos 'red devils' nesta temporada. O uruguaio não está maduro ainda e as eliminatórias não parecem o melhor cenário para que ele tenha chances. Ainda será preciso lutar um pouco mais, não como Magomed-Shapi Suleymanov (20, Krasnodar), que jogou todos os seis jogos e até mesmo marcou um gol.

É surpreendente que Giovanni Reyna (18, Borussia Dortmund), o titular indiscutível de Lucien Favre, não tenha tido um peso maior na produção ofensiva de sua equipe (apenas uma assistência). Porém, seus 408 minutos nesta edição do torneio - na temporada passada ele acumulou apenas 42 - são uma prova confiável de que ele está totalmente estabelecido no time alemão. Tyler Adams (21) foi um revés para o RB Leipzig de Julian Nagelsmann; quatro aparições acumuladas como reserva.



Os muito jovens Jérémy Doku (18, Rennes) e Illia Zabarnyi (18, Dinamo Kiev) também jogaram todas as partidas, embora não tenham conseguido abrir a conta goleadora e não vão continuar na competição.

Uma assistência é tudo o que conseguiu Jens-Lys Cajuste (21, Midtjylland) em seus quatro jogos, todos como titular, que se juntam aos outros quatro que já disputou na fase anterior. Não é pouca coisa para um dos jogadores mais jovens do torneio queridinho de todos.

Por sua vez, Alessandro Bastoni (21, Inter) terá, certamente, um gostinho agridoce do ano da sua estreia na Champions League. Apesar de ter disputado os seis jogos - cinco deles como titular - e de ter dado uma assistência, o zagueiro não conseguiu impedir a equipe de Antonio Conte de terminar em último no Grupo B.

Com dois gols e uma assistência na conta, Charles de Ketelaere (19, Brugge) pode dormir um pouco mais tranquilo que o italiano. Pelo menos ele poderá continuar jogando a Liga Europa.