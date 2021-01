O Schalke 04 sonha com a volta de Rafinha

O Schalke 04 está convencido a se manter na elite do futebol alemão nessa temporada, apesar de um início assustador. E o clube enxerga no mercado de inverno uma bela oportunidade.

De acordo com o 'Bild', Rafinha é principal alvo da diretoria do Schalke 04, junto a Huntelaar, outro velho conhecido que sabe muito bem o que essa equipe representa.

O veterano lateral brasileiro defende as cores do Olympiacos, onde chegou no último verão após abandonar o Flamengo. Aos 35 anos, o ex-Bayern ainda tem muitas opções para jogar na elite.

O Schalke 04 quer convencer o defensor com um projeto de permanência e, para isso, terá que negociar com o conjunto grego, com quem Rafinha tem contrato até o final da temporada. O jogador estaria livre a partir de 30 de junho.