O título da LaLiga deixaria o preço de Hazard ainda maior

Eden Hazard chegou ao Real Madrid no verão passado cumprindo um de seus sonhos de carreira. O clube da Castellana pagou 100 milhões de euros pelo belga, após complicadas negociações com a diretora geral dos 'blues', Marina Granovskaia.

No entanto, esse número refletia apenas o pagamento base. E é que, como lembra 'AS', o Chelsea não abaixava no início o valor de 140 milhões, mas aceitou o número redondo em troca de incluir vários bônus, dependendo das cláusulas.

O meio mencionado acima explica que cerca de 30 milhões de euros foram estipulados em variáveis, algumas fáceis de alcançar como jogos ou classificação para a Liga dos Campeões. E também para títulos ou até para o caso de o jogador alcançar a Bola de Ouro com a camisa do Real Madrid.

Os merengues têm o Campeonato Espanhol ao seu alcance. Uma vitória contra o Villarreal daria o título à equipe de Zinedine Zidane, que aumentaria automaticamente o valor a ser pago por Hazard depois de atingir o objetivo do título da liga.

Aparentemente, o bônus a ser pago pela Hazard entre os diferentes marcos alcançados seria de cerca de 15 milhões de euros no final desta temporada, o que excederia o valor de 101 milhões da contratação de Bale do Tottenham.

Lesões complicaram a temporada de Hazard, certamente "a mais difícil de sua carreira" (palavra de Roberto Martínez). Depois de perder minutos contra o Granada, o belga voltou a entrar na lista de Zidane para enfrentar o Villarreal no Santiago Bernabéu.