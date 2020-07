O Tottenham apresenta seus novos uniformes para a próxima temporada

O Tottenham lançou oficialmente os seus uniformes para a próxima temporada. Os comandados de José Mourinho vestirão uma a tradicional camisa branca, mas com um estampado cinza como marca d'água.

Já o uniforme reserva, de visitante, será verde escuro com detalhes em verde claro e também em vermelho.

"Eles estão ótimos! A camisa Home tem aquele Spurs distinto, com um visual moderno, graças a todos os toques especiais. No kit Away, esse tom de verde é uma nova cor que nos cai muito bem, e os pequenos detalhes também fazem uma grande diferença", disse Harry Kane.