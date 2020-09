O treinamento 'hard' de Haaland

Erling Haaland começou a temporada com tudo. O jogador marcou dois gols em dois jogos com a camisa do Borussia Dortmund, cujo objetivo é brigar pelo título com o Bayern de Munique.

Haaland será muito importante nessa briga e para isso o jovem se prepara como poucos. O atacante compartilhou um vídeo do seu treino de velocidade.

É claro que a velocidade do noruguês pode ser explicada de outras formas, mas não se pode negar que o seu tipo de treinamento colabora para isso. Contra o 'Gladbach' ele chegou a correr 93 metros a 30 km/h.

"O treinamento de verão vale a pena", escreveu Haaland nas redes sociais. Impressionante!