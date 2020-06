Rabiot só quer trocar a Juventus por um time

Adrien Rabiot ainda não convenceu na Juventus, time em que soma 24 partidas, sendo 16 como titular. O meia de 25 anos não marcou gols nem deu assistências, e é questionado em Turim.

O ex do PSG não conseguiu se adaptar como esperavam e não parece ser um dos homens vistos por Sarri como protagonistas, abrindo discussões sobre sua permanência.

Diante disso, a Juventus poderia facilitar sua saída. O francês tem contrato até 2023 e, de acordo com 'Tuttosport', tem interesse de trocar de time somente se for para vestir a camisa do Everton. Essa preferência tem explicação.

O meia acredita que pode atingir seu melhor nível com Carlo Ancelotti e disse ao seu entorno que deseja atuar na Premier League na próxima temporada.

Além disso, o técnico gostaria de contar com Rabiot em sua equipe. É uma vontade que vem desde que o italiano comandava o Napoli, após trabalhar com ele no PSG.

Já surgiram rumores sobre uma oferta de 18 milhões de euros do Everton à 'Vecchia Signora' pelo jogador.