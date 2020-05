O United deixaria a '7' de Alexis para Jadon Sancho

A hierarquia do vestiário pode ser medida pelo número da camisa. E segundo o 'The Sun', o Manchester United pensa em tirar o número '7' do chileno Alexis Sánchez para deixá-lo com o jovem Jadon Sancho.

Emprestado pelo conjunto 'red devil' a Inter de Milão, o Alexis não deve ter novas oportunidades em Old Trafford e o clube inglês já procura um novo destino para o atacante.

A camisa '7' tem muita história no United, foi vestida por grandes nomes como George Best, Eric Cantona, David Beckham ou Cristiano Ronaldo.

O Manchester United está disposto a fazer um grande esforço para tirar Jadon Sancho do Borussia Dortmund, mesmo sem saber quais serão os efeitos práticos da crise financeira provocada pela pandemia do coronavírus.