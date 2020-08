O United prepara uma oferta para seduzir Saúl

O Manchester United revira o mercado em busca de reforços para a temporada 2020-21. O meio de campo é uma das prioridades da equipe de Solskjaer.

Saúl, meia do Atlético de Madrid, está na mira do clube de Old Trafford há algum tempo e de acordo com o 'Daily Star' esse interesse não perdeu força.

Para convencer o espanhol a deixar o clube 'colchonero' os ingleses preparam um salário de 165.000 euros semanais para seduzir Saúl.

A citada fonte assegura que o United já tentou a contratação do espanhol na última janela, mas sem sucesso. Com o fim do sonho europeu dos comandados do Cholo Simeone, o 'Daily Star' garante que o United tentará outra vez.

Jogar ao lado de nomes como Paul Pogba e Bruno Fernandes pode ser outro ponto positivo. Resta saber se os ingleses irão realmente investir.