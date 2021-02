O Villarreal oferece a Vitolo os minutos que ele não tem no Atleti

Quando jogava no Sevilla, Vitolo esteve sob comando de Unai Emery. O treinador conhece muito bem o potencial do atacante e gostaria de voltar a contar com os seus serviços, desta vez no Villarreal.

De acordo com o 'El Periódico Mediterráneo', o 'Submarino Amarelo' está interessado na sua contratação para a reta final da temporada.

O principal entrave da operação é o alto salário de Vitolo (uns três milhões netos). A única opção, aponta a citada fonte, passa por um empréstimo com opção de compra não obrigatória.

Vitolo estaria disposto a deixar o Atlético, já que não vem tendo oportunidades na equipe de Simeone. Mas para isso o Villarreal precisa agir rápido, já que a janela de mercado fecha no dia 1º de fevereiro às 23:59.