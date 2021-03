Oblak, Ramos, Cristiano, Neymar e Messi, o 'Top 5' de João Félix na Champions

João Félix deixou bem claro. Seus 5 melhores jogadores da Champions League são Jan Oblak, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Neymar e Leo Messi. O jogador foi questionado sobre isso com Joe Gomez em um evento da 'Playstation' e não teve problema em escolher alguns rivais diretos.

É impressionante que apenas um deles seja seu companheiro de time. Os restantes são ou fizeram parte de equipes com as quais o Atlético de Madrid costuma se encontrar para brigar por títulos nacionais ou internacionais. As escolhas que mais chamaram a atenção foram a do merengue Sergio Ramos e a do ex-jogador do Real Madrid, Cristiano.

Neste evento transmitido pela Internet, o atacante de Cholo Simeone viu imagens daquela partida em Anfield em que os 'colchoneros' eliminaram o Liverpool. "Que boas lembranças daquela noite", disse ele, ciente da história do jogo.

Também houve espaço para brincadeiras. João e Joe Gomez jogaram algumas partidas de FIFA 21, o jogo eletrônico de maior sucesso no mundo do futebol atualmente, e, depois de marcar um golaço com Carrasco e ser questionado se ele tem tanta qualidade na vida real quanto na vida virtual, ele brincou: "Nah, ele não é tão bom".