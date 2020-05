OFICIAL: a Liga Japonesa volta em 4 de julho

A liga de futebol profissional no Japão será retomada no dia 4 de julho, após um hiato de quatro meses devido ao coronavírus, e voltará sem espectadores e após a realização de testes de PCR em todos os jogadores, anunciaram os organizadores nesta sexta-feira.

O anúncio da J-League acontece depois que o governo japonês ligou o alerta de saúde para a pandemia em todo o país na segunda-feira passada, e depois que a competição foi suspensa desde o final de fevereiro e com apenas a primeira rodada desta temporada sendo disputada.

A decisão foi tomada em um comitê executivo da competição nacional de futebol realizada nesta sexta-feira, conforme anunciado por seu presidente, Mitsuru Murai, em uma coletiva de imprensa virtual ao final da reunião.

Enquanto a primeira divisão (J1) retornará às competições em 4 de julho, as equipes da J2 e J3 (segunda e terceira categoria) retornarão ao campo de jogo uma semana antes, em 27 de junho.

As partidas serão disputadas sem espectadores a princípio, embora a partir de 10 de julho possa começar a se permitir a entrada de público nos estádios e com restrições de capacidade, segundo Murai.

Essa decisão segue as diretrizes do governo sobre eventos esportivos maciços, nos quais as ligas profissionais de beisebol e basquete do país também confiaram em retornar à competição sem espectadores, segundo o principal oficial da liga.

Os organizadores contemplam várias opções para a reorganização do calendário da liga, entre elas "distribuir as equipes evitando deslocamentos de longa distância", embora tenham indicado que esta decisão será tomada posteriormente.

A mídia japonesa anunciou que a J-League está estudando a distribuição das 56 equipes das três categorias em dois grupos geográficos no leste e oeste do país, com o objetivo de minimizar o deslocamento de toda a equipe do clube e evitar o risco. propagação do vírus.

Na reunião desta sexta-feira, os responsáveis ​​pela J-League também decidiram testar o coronavírus em todos os jogadores das três categorias, a fim de evitar possíveis contágios entre eles.

Os organizadores também tentarão estocar cerca de 70.000 máscaras e 12 toneladas de líquido desinfetante para distribuir entre os clubes como medidas preventivas.

Outras medidas previstas para o início da competição incluem a proibição de abraços, apertos de mão ou trocas de camisetas entre os jogadores, além de pedir que eles mantenham uma distância segura ao posar para fotos da equipe antes dos jogos, dizem eles. mídia local.