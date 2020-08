OFICIAL: Alexis fica em definitivo na Inter de Milão

Alexis Sánchez deixa definitivamente a Premier League e o Manchester United. O clube inglês queria se desfazer do atacante para aliviar a sua folha e chegou a um acordo com a Inter.

O futuro de Alexis ficou em aberto por vários meses, já que a entidade italiana tinha dúvidas sobre o seu rendimento e custo elevado. Os rumores o colocavam na Major Soccer League.

No entanto, as partes entraram em um acordo e o conjunto italiano ficará com Alexis sem pagar nada em troca e o atacante assinou até junho de 2023.