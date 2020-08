OFICIAL: Arda Turan volta ao Galatasaray

Depois de várias idas e vindas, Arda já tem uma nova equipe. É o Galatasaray, o time no qual ele iniciou sua carreira esportiva.

A equipe otomana anunciou nesta quarta-feira a contratação do ex-Barcelona, ​​que chega com a carta de liberdade depois de encerrar seu relacionamento com a equipe catalã.

Aos 33 anos, Arda parece predisposto a iniciar uma última aventura no futebol em seu país antes de encerrar sua carreira.

Da mesma forma, Galatasaray publicou uma foto do momento exato em que o jogador oficializou sua assinatura em seu contrato.

Na temporada 2019-20, o ex-Atlético jogou pelo Istanbul Basaksehir, onde não conseguiu marcar depois de jogar 12 jogos.