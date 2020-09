OFICIAL: Benfica empresta Florentino ao Monaco

O Benfica comunicou oficialmente, nesta sexta-feira, que chegou a acordo com o Monaco para a transferência, por empréstimo, de Florentino Luis. O contrato acertado com o clube da Ligue 1 é válido até ao final da atual temporada e não inclui cláusula de opção de compra.

"Florentino está ligado desportivamente ao Benfica desde 2010. Foi nesse ano que o médio ingressou no Clube, enquanto Infantil Sub-12. Pela equipa B das águias, estreou-se na II Liga no dia 11 de setembro de 2016, com o Académico de Viseu, tinha então 17 anos. Depois disso, totalizou 32 jogos pela equipa principal, 14 na época 2018/19 e 18 na temporada 2019/20", destacou o clube português em seu site.

O jogador manifestou sua satisfação com a oportunidade. "Estou muito feliz por vir para o Mónaco e por ter a minha primeira experiência no estrangeiro. Esta nova etapa representa para mim uma grande oportunidade de descobrir um novo horizonte futebolístico, num dos cinco principais campeonatos europeus, mas também e sobretudo de continuar a minha caminhada dentro de um clube de grande ambição e elevados padrões", declarou.