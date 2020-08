OFICIAL: Disasi é o mais novo jogador do Monaco

No Monaco, eles continuam a trabalhar na equipe para a temporada 2020-21. Aos poucos, os reforços estão chegando.

Uma das prioridades era encontrar um zagueiro e o cluba já encontrou. Axel Disasi é o mais novo jogador do Monaco.

O jogador chega procedente do Stade de Reims francês. Seu contrato com o Monaco vai até 2025.

13 milhões de euros custaram ao clube do Principado para contratar Disasi. Agora, a entidade espera que o zagueiro se adapte em breve e dê muitas alegrias à torcida.

"Estou muito feliz por ingressar no Mônaco. É uma oportunidade muito boa de crescer e demonstrar minhas habilidades em um clube de alto nível. Estou ansioso para treinar com meus companheiros e me colocar a serviço da equipe para ajudar a alcançar os objetivos para o próximo ano", foram as primeiras palavras de Disasi como jogador do Monaco.