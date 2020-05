OFICIAL: FIFA adia Copas do Mundo femininas de base para 2021

A Copa do Mundo Feminina Sub-20 na Costa Rica e no Panamá será realizada entre 20 de janeiro e 6 de fevereiro de 2021, conforme confirmado pelo Conselho da FIFA depois de analisar o impacto da pandemia de coronavírus e as recomendações do grupo de trabalho criado para a crise.

Conforme relatado pelo mais alto órgão mundial de futebol, os critérios de elegibilidade das jogadoras inicialmente estabelecidos são mantidos, para que as nascidas entre 1 de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2004 possam participar.

A FIFA anunciou em dezembro passado que Costa Rica e Panamá organizariam juntos a Copa do Mundo Sub-20, que será a primeira entre mulheres a ser realizada em mais de um país e a segunda no geral depois da masculina de 2002 na Coréia do Sul e no Japão. Será a segunda Copa do Mundo a receber a América Central, depois que a Costa Rica foi a sede da feminina sub-17 em 2014.

O torneio estava programado para acontecer entre 10 e 30 de agosto, mas a pandemia forçou o adiamento.

A Copa do Mundo Feminina Sub-17, programada para novembro deste ano na Índia, será disputada definitivamente entre 17 de fevereiro e 7 de março de 2021, e os critérios de elegibilidade estabelecidos inicialmente também são mantidos, com a participação das jogadoras nascidas entre 1º de janeiro de 2003 e 31 de dezembro de 2005.

A FIFA também decidiu que a Copa do Mundo de Futebol de Salão da Lituânia, que deveria ser disputada entre 12 de setembro e 4 de outubro deste ano, ocorrerá entre 12 de setembro e 3 de outubro de 2021.