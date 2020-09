OFICIAL: Gabriel é reforço do Arsenal

Gabriel Magalhães já é jogador do Arsenal. O clube da Premier League oficializou nesta terça-feira a chegada do zagueiro de 22 anos, buscado no Lille.

Revelado pelo Avaí, ele é considerado uma das pérolas do futebol brasileiro para o futuro e, apesar da pouca idade, se tornou essencial na equipe francesa. Agora, se junta a David Luiz, Gabriel Martinelli e Willian, os brasileiros da equipe.

"Damos as boas-vindas ao Gabriel ao Arsenal. Ele tem muitas qualidades que nos tornarão mais fortes como unidade defensiva e como equipe. Ele mostrou com o Lille que é um zagueiro com muitos atributos notáveis ​​e estamos ansiosos para vê-lo crescer como jogador do Arsenal", disse ele Mikel Arteta, seu novo treinador.

O jornal 'Daily Mail' informou que o Arsenal pagou 27 milhões de libras - 30 milhões de euros - pelo jogador, que assinou um contrato de longo prazo, sem ter a duração especificada.

“Estamos muito contentes por ter contratado Gabriel. Ele é um jogador que estudamos há algum tempo e era muito procurado por muitos clubes, por isso estamos orgulhosos de ter chegado a um acordo e concluído esta transferência com o Lille e o jogador. Gabriel é um jogador de alta qualidade e Mikel e seus treinadores estão ansiosos recebê-lo", explicou Edu, o diretor técnico do Arsenal.