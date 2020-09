OFICIAL: Havertz é o novo reforço do Chelsea

O Chelsea confirmou oficialmente a contratação de Kai Havertz um dos principais nomes da temporada passada no futebol alemão. O meia tem contrato válido por cinco temporadas.

Segundo informações de diversos veículos da imprensa britânica, a operação envolveu o pagamento de cerca de 100 milhões de euros ao Bayer Leverkusen.

Com isso, Havertz contará com a parceria de Timo Werner, outro reforço de peso vindo da Alemanha, que atuará mais à frente no time de Frank Lampard.

Nos 150 jogos disputados com a camisa do Bayer Leverkusen, o jovem de 21 anos somou 46 gols e 28 assistências. Pelo time da Bundesliga, ele estreou aos 17 anos e rapidamente virou titular indiscutível, inclusive ganhando a braçadeira de capitão, inclusive pela seleção sub-21.