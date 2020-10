OFICIAL: Infantino testa positivo para COVID-19

Gianni Infantino, presidente da FIFA, testou positivo para COVID-19. Foi a própria instituição que, por meio de um comunicado, informou o seu estado de saúde.

"O presidente da FIFA, Gianni Infantino, recebeu nessa terça-feira a confirmação de que testou positivo para coronavírus. O presidente, que tem sintomas leves, foi posto imediatamente em isolamento e permanecerá em quarentena durante ao menos dez dias", diz a organização.

A entidade disse ainda que "todas as pessoas que estiveram em contato com o presidente nos últimos dias foram informadas e convidadas a tomar as medidas necessárias".

"A FIFA deseja sinceramente uma pronta recuperação ao presidente Infantino", concluiu a nota da máxima entidade do futebol mundial.