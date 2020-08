OFICIAL: Lille consegue Angel Gomes grátis e o empresta ao Boavista

O Lille anunciou a chegada gratuita de Angel Gomes, que assinou novo contrato com a equipe francesa até junho de 2025, após encerrar a passagem pelo Manchester United.

Claro que, no mesmo comunicado em que anunciou a sua contratação, o Lille comunicou que na próxima temporada 2020-21 o jovem jogador de apenas 19 anos vai jogar por empréstimo pelo Boavista da Liga Portuguesa.

O internacional Sub-20 com a Seleção Inglesa esteve na agenda do Barcelona e do Chelsea durante todo o verão, que insistiu até o último momento em conseguir a passagem do promissor meio-campista.

Mas finalmente foram os franceses que conseguiram levar um dos grandes talentos do momento no futebol internacional, um Gomes que se despede do Manchester após minutos alternados entre a Seleção Sub-21, a Seleção Sub-23 e a primeira equipe na atual temporada.

No total, nesta temporada ele teve oportunidades em 13 jogos oficiais, dez deles como titular, e conseguiu comemorar quatro gols e oferecer uma assistência de gol no United Sub-23.

Esta é a declaração oficial de Lille:

“O Lille oficializa a contratação de Angel Gomes (19 anos). O internacional Sub-20 pela Inglaterra vai jogar esta época no Boavista FC (Portugal), onde ficará emprestado durante toda a temporada 2020-21”, diz o comunicado.