OFICIAL: Lisboa será a sede única do restante da Champions League

Já vinha se falando nos últimos dias e, finalmente, foi confirmado nesta quarta-feira. A Liga dos Campeões será retomada em agosto e Lisboa será a cidade em que a resolução do torneio ocorrerá.

A UEFA confirmou na quarta-feira que Lisboa será o único local para o restante da competição. Em outras palavras, as quartas de final, semifinal e final serão realizadas na cidade da luz.

As partidas restantes das oitavas de final acontecerão no fim de semana de 8 de agosto. São eles, Manchester City-Real Madrid, Bayern de Munique-Chelsea, Juventus-Olympique Lyon e Barcelona-Napoli. As sedes serão os estádios das equipes locais.

Mas, uma vez nas quartas de final, todos os duelos ocorrerão em Lisboa. Entre 12 e 15 de agosto, as quatro partidas correspondentes a essa fase ocorreriam em uma única partida, como o restante dos compromissos. As semifinais serão nos dias 18 e 19 do mesmo mês. A grande final, no dia 23.

O portal 'Bild' revelou uma possibilidade que estava tomando forma até seu anúncio oficial. Após a recusa de Istambul em sediar a final sem público, a UEFA procurava um local que, em princípio, seria o cenário do jogo final.

Mas a pandemia do COVID-19 mudou todos os planos. Por esse motivo, a entidade finalmente se inclinou para terminar a Champions em sua totalidade em um único local. Assim, seria mais seguro, pois atende aos requisitos relevantes, e mais fácil de controlar o máximo de detalhes possível.

Lisboa, desde o início, era a favorita. Atendeu a todos os requisitos que a organização buscava: baixa incidência de COVID-19, ausência de equipes portuguesas, existência de estádios suficientes para todas as partidas, etc.

Entre outros candidatos, o Wanda Metropolitano levantou o dedo para ser escolhido, assim como a cidade de Moscou ou Frankfurt, mas finalmente será o país português que sediará não apenas a final, mas o resto do torneio.

A final acontecerá no estádio Da Luz, casa do Benfica, e será realizada no dia 23 de agosto. Será o grande clímax do qual será lembrado, sem dúvida, como a Liga dos Campeões mais estranha da história.

A capital de Portugal já sediou a final da Champions League em sua edição de 2014. Foi a vitória lembrada na prorrogação do Real Madrid sobre o Atlético (1-4), partida marcada pelo gol de Sergio Ramos nos acréscimos.

Lisboa também foi o local da final da Copa da Europa de 1967. Em seguida, o Celtic de Glasgow levantou a 'Orelhuda' ao derrotar a Inter de Milão por 2 a 1.