Final da Champions: 23 de agosto no Estádio da Luz

Pouco a pouco, mais detalhes da esperada final da Liga dos Campeões são conhecidos. Depois que o 'Bild' anunciou que a competição europeia poderia ser disputada em campo neutro em Lisboa, agora o templo escolhido para o grande evento teria vazado.

A UEFA já está finalizando os detalhes para poder terminar a Champions League o mais rápido e seguro possível com uma 'Final Four' e parece que Lisboa será escolhida à frente de Madri como local oficial.

Mas isso não é tudo, o Estádio da Luz seria o escolhido para sediar a grande final, que já teria um compromisso marcado na ausência de confirmação oficial: domingo, 23 de agosto. Isso foi publicado nesta sexta-feira por 'Sport' e 'Marca'.

Obviamente, a aprovação do Comitê Executivo está pendente, que se reunirá por videoconferência na próxima quarta-feira, 17 de junho, dia em que todos os detalhes da competição serão anunciados.

A mais alta entidade europeia teria decidido, sempre de acordo com a mídia acima mencionada, que a fase final fosse disputada em vários estádios portugueses, com a escolha do estádio do Benfica para sediar a tão esperada e sonhada final.

Além disso, o Estádio do Dragão do Porto e um terceiro ainda a ser definido também podem ser palco de vários jogos da competição das estrelas, que pode ser retomada a partir de 12 de agosto.

O dilema das oitavas

O que não está claro é o que fazer com a rodada das oitavas, já que, embora a possibilidade de jogar em campo neutro também tenha sido discutida inicialmente, agora a UEFA poderia ter mudado de ideia.

Aparentemente, os jogos de volta poderiam finalmente ser disputados nos cenários previstos, ou seja, nos estádios de cada equipe participante, descartando a opção de Lisboa.