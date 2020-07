OFICIAL: o PSG renova com Kimpembe até 2024

O PSG continua trabalhando o seu elenco para a próxima temporada. Enquanto alguns nomes vão deixando o Parque dos Príncipes, outros vão chegando e outros permanecem. É o caso de Presnel Kimpembe



O time parisiense anunciou nesse sábado a renovação do contrato do jogador de 24 anos. O antigo vínculo do francês expirava em 2023, mas agora foi estendido até 2024.

Kimpembe foi formado nas categorias de base do PSG e chegou ao time principal em 2015. De lá para cá já foram 136 jogos, um gol e uma assistência.