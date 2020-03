OFICIAL: Premier League é suspensa até 4 de abril

Devido aos últimos casos de contágio de coronavírus afetandor Mikel Arteta e Hudson-Odoi, a Premier League decidiu adiar a competição até 4 de abril. A medida também envolve a FA Cup, a Championship e a Women's Super League.

As confirmações do resultado positivo dos testes realizados com o técnico do Arsenal e o jogador do Chelsea mudaram a tendência do impacto da pandemia no futebol inglês.

Na tarde da quinta-feira, Boris Johnson, primeiro-ministro inglês, chegou a afirmar que o governo planeja realizar seus eventos de futebol a portas fechadas, mas não imediatamente. Portanto, haveria futebol e com o público.

No entanto, com Arteta e Odoi infectados, houve uma reunião de emergência nesta sexta-feira. O encontro avaliou as medidas cabíveis e discutiu o cronograma da competição, chegando à definição por suspender as partidas até 4 de abril com o objetivo de reagendar os jogos afetados.

Em comunicado, a organização do campeonato informou: "Após uma reunião dos membros hoje, foi decidido por unanimidade suspender a Premier League com a intenção de retornar em 4 de abril, prazo sujeito a conselhos médicos e às condições do momento".

O chefe executivo da Premier League, Richard Masters, disse: "Acima de tudo, desejamos a Mikel Arteta e Callum Hudson-Odoi recuperações rápidas, e a todos os outros afetados pelo COVID-19".

"Nesta situação sem precedentes, estamos trabalhando em estreita colaboração com nossos clubes, governo, FA e EFL e podemos tranquilizar a todos pelaa saúde e o bem-estar de jogadores, funcionários e torcedores como nossa prioridade".