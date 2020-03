OFICIAL: UEFA suspende Sevilla-Roma e Inter-Getafe

Assim como se suspeitava, as partidas entre espanhóis e italianos previstas para esta quarta-feira na Europa League serão adiadas.

UEFA anunciou que, por causa dos riscos de propagação do coronavírus, os jogos entre Sevilla e Roma e entre Inter de Milão e Getafe estão suspensos.

O crescente aumento no número de casos do vírus, levou as autoridades espanholas a cancelar voos que liguem o país à Itália. Isso já havia feito a Roma desistir do voo.

Ainda não há um posicionamento da UEFA sobre o futuro do confronto.