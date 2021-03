Ole Gunnar Solskjær concedeu entrevista coletiva e falou sobre a situação de Pogba, que está sem jogar desde 6 de fevereiro e ainda não tem data prevista para voltar.

Confira no vídeo acima as palavras do técnico do Manchester United sobre o francês de 27 anos, que vive uma temporada com soma 28 jogos, 19 titularidades, cinco gols e duas assistências.