Oliver Kahn não prevê grandes contratações no Bayern de Munique

O retorno de Oliver Kahn ao Bayern de Munique não está sendo tão pomposo quanto muitos esperavam. O ex-goleiro, mítico no gol, chegou com uma política contrária a essa forma de ser do clube de seus amores.

Kahn conversou com o 'Sky90' sobre o futuro do Bayern e alertou que a equipe não faria grandes desembolsos e analisaria muito as despesas no futuro.

"Quando o mercado começar, veremos. Não acho que haverá grandes compras ou vendas e também podemos ficar calmos", disse ele.

O ex-goleiro elogiou Havertz e Sané, dois jogadores relacionados ao Bayern, mas não quis falar sobre suas possíveis contratações.

"O Havertz é um grande talento, um ótimo jogador, mas isso não significa que o Bayern esteja interessado em todos os jogadores desse perfil. Sané vem de lesão e precisa se encontrar novamente. É difícil falar sobre jogadores contratados", continuou Kahn.

Para concluir, o técnico do Bayern garantiu que a equipe bávara está trabalhando para renovar Thiago e Alaba, duas peças-chave para o futuro: "Como clube, temos argumentos muito bons para que eles continuem".