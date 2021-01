Olympique de Marselha se interessa por jogador da Fiorentina

O jovem lateral-direito espanhol Pol Lirola pode mudar de cenário no mercado de inverno. Nesta temporada ele perdeu o título na Fiorentina, e em Marselha eles parecem destinados a mudar a situação.

Em um ano ele deixou de jogar de tudo (ou quase tudo) para não contar para seu treinador. E, nessas circunstâncias, não é surpreendente que Pol Lirola pense em sair da 'Fiore'.

Formado no Espanyol, forjado na Juve e desenvolvido no Sassuolo, no verão de 2019 a Fiorentina pagou por ele onze milhões de euros e parecia que ele seria um fixo indiscutível.

Não tem sido assim, pois nesta temporada ele praticamente desapareceu do mapa. E aí entra o Olympique de Marseille, diz 'Mundo Deportivo'.

A equipe francesa teria perguntado à Fiorentina sobre ele, e parece que o acordo será concretizado mais cedo ou mais tarde. No entanto, por enquanto nenhum detalhe transpirou a esse respeito. Não se sabe se será um empréstimo, uma venda ou um empréstimo com opção ou obrigação de compra.

Pol Lirola,23 anos, tem contrato com a Fiorentina até 2024 e uma avaliação de mercado de 12 milhões de euros. Ele joga como ala direito, o que lhe permite atuar como ala e até mesmo como ponta.