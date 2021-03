Orejuela, o novo reforço do São Paulo

O São Paulo anunciou nesta quinta-feira a contratação do colombiano Luis Manuel Orejuela, do Grêmio e que ocupará a posição deixada pelo espanhol Juanfran, que não renovou o contrato para a temporada de 2021.

Em sua conta no Twitter, o clube brasileiro saudou a chegada do colombiano: “Bem-vindo. Orejuela assina com o São Paulo por quatro anos”, informou o time paulista se deseja dar mais detalhes.

O colombiano fez exames médicos, foi apresentado ao restante do elenco e assinou o contrato que o vincula até 2025.

Com o acordo alcançado, o São Paulo adquiriu 50% dos direitos de Orejuela e a outra metade continuará sendo propriedade do clube holandês Ajax.

Orejuela, de 25 anos, jogou a temporada 2020 emprestado ao Grêmio, enquanto no Cruzeiro jogava na Série B.

O jogador, formado no Deportivo Cali do seu país e com experiência na Seleção Nacional, será dirigido pelo ex-jogador argentino Hernán Crespo, que também espera contar com o reforço do experiente zagueiro Miranda.