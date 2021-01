Os 10 jogadores mais bem pagos de 2020, segundo a 'Forbes'

2020 foi o ano do início de uma pandemia que afetou também o mundo do futebol à sua maneira. De alguma forma, também nos escalões superiores, mas isso não significava que eles mudassem alguns dos contratos mais suculentos do mundo do futebol.

A revista 'Forbes' publica periodicamente a sua lista com os atletas que mais faturam no mundo e aqui fazemos a seleção dos dez jogadores de futebol mais bem pagos nesse ano que passou.

Como sempre, Lionel Messi está no topo com o seu salário de 74,8 milhões de euros, que complementou com 27,7 milhões de outras receitas para receber um total de 102,5 milhões.

Atrás do capitão do Barcelona, ​​permanece o habitual pódio que Cristiano Ronaldo (total de 95,1 milhões) e Neymar Jr (78 milhões) vêm formando desde meados da última década.

10. David de Gea (Manchester United)

O goleiro espanhol abre a lista. Ele recebeu 22 milhões de euros, dos quais 20 correspondem a seu salário como 'red devil'.

9. Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

O 'The Best' entra na lista, ainda que não ocupa os principais postos. Ele recebeu 23 milhões de euros, 20 do seu contrato no Bayern.

8. Gareth Bale (Tottenham Hotspur)

Os 'spurs' e o Real Madrid, seu clube, compartliham os 18,7 milhões de euros de seu salário. No total recebeu 23,6 milhões.

7. Antoine Griezmann (FC Barcelona)

Aqui o francês também está longe das posições de Messi e Cristiano. A 'Forbes' indica que sua receita ronda o valor de 26,8 milhões; 22,7 foi de seu salário com o Barça.

6. Paul Pogba (Manchester United)

Os ingleses pagaram 22,8 milhões ao meio-campista francês em um 2020 onde recebeu um total de 27,6 milhões.

5. Mohamed Salah (Liverpool)

Estamos nos aproximando do pódio. O egípcio, estrela do Liverpool de Jürgen Klopp, tem um salário de 19,5 milhões de euros e sua receita total foi de 30.

4. Kylian Mbappé (PSG)

O francês, cujo contrato com os parisienses acaba em 2022, recebeu 22,7 milhões de euros no Parque dos Príncipes, mas seu total recebido foi de 34,2 milhões.

3. Neymar (PSG)

Agora sim, entramos no clássico pódio. O brasileiro recebe 63,4 milhões de euros do Paris Saint-Germain, e o total de sua receita recebeu em 2020, 78 milhões.

2. Cristiano Ronaldo (Juventus)

O português foi o segundo mais bem pago do mundo. A Juventus pagou 57 milhões de euros, mas é que CR7 aumenta sua quantia a 95,1 milhões graças a outros contratos.

1. Lionel Messi (FC Barcelona)

O camisa '10' azulgrana lidera a lista dos que mais receberam dinheiro em 2020. Seu salário base seria de 74,8 milhões de euros segundo a 'Forbes', mas Messi alcançou os 102,5 milhões no total.