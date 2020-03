Os 10 jogadores mais bem pagos, segundo 'France Football'

Lionel Messi, do Barcelona, continua sendo o jogador mais bem pago no mundo do futebol. O argentino está à frente de Cristiano Ronaldo e de Neymar, que fecha o pódio de acordo com a lista que será publicada nesta terça-feira pelo revista 'France Football'. São os mesmos três que ocupam o topo da lista desde 2013.

"Desde 2013, nenhum jogador que não seja Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar conseguiu subir ao pódio. Esses três criaram uma diferença gigante com os outros", diz 'France Football'.

A publicação francesa que concede a Bola de Ouro calcula o salário bruto, a receita publicitária e os bônus da temporada 2019-20.

Confira a lista dos 10 jogadores mais bem pagos:

10. Kylian Mbappé (PSG)

27,6 milhões de euros por ano

9. Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

29 milhões de euros por ano

8. Raheem Sterling (Manchester City)

33,8 milhões de euros por ano

7. Andrés Iniesta (Visel Kobe)

34 milhões de euros por ano

6. Eden Hazard (Real Madrid)

35 milhões de euros por ano

5. Antoine Griezmann (Barcelona)

38,5 milhões de euros por ano

4. Gareth Bale (Real Madrid)

38,7 milhões de euros por ano

3. Neymar (PSG)

95 milhões de euros por ano

2. Cristiano Ronaldo (Juventus)

118 milhões de euros por ano

1. Lionel Messi

131 milhões de euros por ano