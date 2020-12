Os 10 maiores brasileiros que já passaram pelo Shakhtar Donetsk

Alex Teixeira

O atacante chegou do Vasco da Gama ao Shakhtar com 20 anos, em 2010, por seis milhões de euros. Teixeira brilhou a equipe e foi transferido ao Jiangsu Suning da China por 50 milhões. Um belo negócio

Willian

A atual estrela do Arsenal se construiu no Shakhtar Donetsk de Mircea Lucescu, equipe na qual jogou durante seis temporada, de 2007 a 2013. Com apenas 19 anos, o Shakhtar pagou 14 milhões por ele, mas não rentabilizou porque Willian foi vendido por 35 milhões ao Anzhi, clube no qual passou apenas meia temporada antes de chegar no Chelsea.

Elano

Ele que em seu tempo foi uma das grandes promessas do futebol brasileiro, também já passou pelo Shakhtar. De fato, foram os ucranianos que trouxeram o jogador à Europa, em 2005, com 23 anos por 7,5 milhões de euros. Ele ficou dois anos e meio na equipe de Donetsk antes de ser transferido por 12 milhões de euros ao Manchester City.

Eduardo

O brasileiro naturalizado croata chegou à Europa nas mãos do Dínamo de Zagreb, clube no qual jogou por cerca de oito anos. Após três anos não muito bons no Arsenal, o Shakhtar pagou 13,5 milhões de euros à equipe inglesa em 2010. Eduardo jogou quatro anos com os ucranianos, tornando-se um ícone antes de ir emprestado ao Flamengo por um ano.

Fernandinho

Um dos meias com maior reputação na Premier League, o brasileiro foi outro dos bons negócios feitos pelo Shakhtar. Chegou do Athletico Paranaense em 2005, com 20 anos, e se foi no verão de 2013 ao Manchester City, que pagou 40 milhões de euros por ele.

Luiz Adriano

O atacante foi contratado em 2007 após ter explodido com o Internacional no Mundial de Clubes derrotando o Barcelona poucos meses antes. o Shakhtar pagou apenas três milhões de euros por ele e acabou vendendo por oito ao Milan no verão de 2015. Mais um negócio bem-sucedido.

Jadson

Chegando em janeiro de 2005, ele foi um dos primeiros brasileiros da equipe. Tinha 21 anos e não imaginava que entraria para a história do clube, pois foi quem marcou o gol decisivo na final da Liga Europa contra o Werder Bremen. Chegou por cinco milhões vindo do Athletico-PR e se foi em 2012, sete anos depois, por quatro milhões ao São Paulo.

Matuzalém

O zagueiro chegou na Europa pela Italia e, quando foi contratado pelo Shakhtar Donetsk, já era uma estrela. Não por menos, os ucranianos pagaram 14 milhões de euros por ele, ainda que após três temporadas, recuperaram o investimento vendendo-o ao Zaragoza por 14,5 milhões de euros.

Douglas Costa

O jogador de altíssimo nível ficou por cinco temporadas e meia no Shakhtar. Chegou do Grêmio em janeiro de 2010, com apenas 19 anos, e fez seu nome na Ucrânia nas mãos de Lucescu. Após pagar oito milhões por ele, os ucranianos venderam o jogador ao Bayern de Munique por expressivos 30 milhões.

Brandão

O Shakhtar trouxe o futebol brasileiro a Brandão, um poderoso atacante que teve grande fama apesar de estar rodeado de polêmicas. Ele chegou em 2002 e ficou até 2009, quando foi transferido por seis milhões ao Olympique. Ele havia custado apenas um milhão quando chegou vindo do Iraty.