Os 14 jogadores que podem ganhar seu 1º título no Barça

Este Barcelona é um Barcelona renovado em que muitos jogadores ainda não têm nenhum título como jogadores do Barça em suas janelas. No caso de os homens de Ronald Koeman derrotarem o Athletic Bilbao na final da Supercopa da Espanha, 14 de seus jogadores conquistarão seu primeiro título azulgrana.

São eles Griezmann, De Jong, Pedri, Dest, Pjanic, Ilaix, Araujo, Mingueza, Riqui Puig, Trincão, Braithwaite, Júnior, Iñaki Peña e Neto. Alguns representam aquele lote de contratações mais ou menos recentes que a gestão esportiva tem recrutado nos mercados recentes; outros, jovens pérolas.

Griezmann, por exemplo, não conseguiu se afirmar como uma grande contratação desde que chegou do Atlético de Madrid. Pedri brilha com sua própria luz depois de se colocar na vitrine com Las Palmas. Pjanic, que chegou da Juventus, continua não sendo exatamente o protagonista, embora não dê nenhuma dor de cabeça.

Riqui Puig, Mingueza, Araujo e Ilaix estão com a primeira equipe há pouco tempo. Ronald Koeman conta com eles para preencher as lacunas de uma lista que ele mesmo acredita não ter variedade e competência em várias funções. Esses 14 protagonistas conseguirão vencer a Supercopa?