Os convocados da Seleção Olímpica para jogos de novembro

Nos dias 13 e 16 de novembro, a Seleção Olímpica do Brasil aproveitará a parada dos clubes na Data Fifa para enfrentar Arábia Saudita e Egito, respectivamente.

Pensando nos jogos, que serão realizados na Arábia Saudita, o técnico André Jardine convocou os 23 jogadores que seguirão se preparando pensando nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

"Será uma preparação muito importante, determinante para que o André Jardine tire algumas conclusões. Por isso é uma convocação particular, com jogadores apenas de fora do Brasil, para que ele tenha uma ampla observação", destacou Branco, coordenador das seleções de base do Brasil.

Os 23 convocados da Seleção Olímpica

Goleiros

Daniel Fuzato - Gil Vicente (POR)

Gabriel Brazão - Real Oviedo (ESP)

Phelipe - FC Dallas (EUA)

Laterais

Ayrton Lucas - Spartak Moscou (RUS)

Caio Henrique - AS Monaco (FRA)

Dodô - Shakhtar Donetsk (UCR)

Emerson - Real Betis (ESP)

Zagueiros

Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

Ibañez - Roma (ITA)

Luiz Felipe - Lazio (ITA)

Lyanco - Torino (ITA)

Meio-campistas

Bruno Guimarães - Lyon (FRA)

Lucas Paquetá - Lyon (FRA)

Marcos Antônio - Shakhtar Donetsk (UCR)

Maycon - Shakhtar Donetsk (UCR)

Reinier - Borussia Dortmund (ALE)

Wendel - Zenit (RUS)

Atacantes

Antony - Ajax (HOL)

David Neres - Ajax (HOL)

Evanílson - Porto (POR)

Matheus Cunha - Hertha BSC (ALE)

Pedrinho - Benfica (POR)

Rodrygo - Real Madrid (ESP)