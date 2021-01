Os gigantes de quase dois metros que goleiam nas grandes ligas

Embora obviamente a altura determine os movimentos em campo, no ProFootballDB localizamos os gigantes que aproveitam ao máximo essa característica para se tornarem verdadeiros 'tratores'.

Fazendo um tour pelas cinco ligas principais europeis, e filtrando pelos jogadores que têm pelo menos 1,90 metros de altura, descobrimos que o rei dos gigantes é Erling Haaland. O norueguês soma 19 gols em todas as competições, por isso o bom uso que dá à sua altura de 1,94 m está mais do que demonstrado.

Romelu Lukaku o segue de perto (1,91m). 17 gols são aqueles que o belga tem. Se Haaland se aproveita de seu excelente físico, é uma conversa constante sobre a capacidade do atacante da Inter de otimizar sua exuberância e transformá-la em gols.

Wout Weghorst, um dos tanques do futebol europeu, tem apenas três centímetros faltando para chegar aos dois metros, e não é nada desajeitado. Aliás, ele já marcou 13 gols oficiais nesta temporada e está entre os artilheiros mais destacados da Bundesliga.

Zlatan Ibrahimovic (1,95m), segundo representante da Serie A, está com 12 gols, todos eles no campeonato italiano. Depois dele, outro do futebol alemão, Jean-Philippe Mateta (1,92m), do Mainz 05, que está com dez.

Com nove gols estão dois franceses, Ludovic Ajorque e Olivier Giroud, embora o primeiro represente a Ligue 1 e o segundo, a Premier League. O atacante do Starsbourg também tem 1,97m, enquanto o atacante do Chelsea é quatro centímetros mais baixo.

Com oito aparecem Tammy Abraham (1,96m) e Edin Dzeko (1,93m). Fer Niño é o único representante do futebol espanhol neste peculiar 'top 10'. O jogador do Villarreal mede apenas 1,90m e tem sete gols, os mesmos de Yussuf Poulsen (1,92m), atacante do RB Leipzig.