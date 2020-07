Os humilhadores serão humilhados: Neymar dá uma caneta em Mbappé!

Nos treinos do PSG, há sempre alguém que leva a pior e acaba sendo humilhado com um drible desconcertante. Mbappé foi o último ao dar uma caneta em Ander Herrera, que terá que aprender a não ir com tanta sede ao pote ao tentar roubar a bola de seus companheiros de equipe.

Porque Neymar também deu esse drible e o jogador espanhol, brincando, pediu aos pessoal do vídeo do PSG que o vídeo não fosse divulgado, mas ele não teve sucesso.

Neymar estava em uma roda e tentou driblar Mbappé. O francês foi pego de surpresa e não conseguiu fechar as pernas em um passe forte e no meio, então teve que suportar a zoação de seu amigo e colega Neymar.

O jogador percebeu que tudo estava sendo gravado e apontou para as câmeras para solicitar tal momento do vídeo e compartilhá-lo em suas redes sociais.