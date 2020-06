Os intocáveis de Zidane

O Real Madrid joga boa parte de suas opções de vencer a LaLiga no RCDE Stadium , graças ao tropeço do Barça contra o Celta (2-2), em um jogo marcado pelo trágico final para os 'culés' com o gol do Aspas.

A equipe de Zidane sabe que pode dar um golpe no campeonato que talvez seja definitivo, para isso é preciso derrotar um Espanyol que está muito necessitado.

Assim, o treinador 'merengue' deve escalar um time titular muito competitivo, com a presença de cinco jogadores que se tornaram intocáveis ​​para o francês.

São Courtois (360 '), Carvajal, (315'), Varane, (360 '), Ramos (300') e Benzema, que coincidentemente são os que contam com mais minutos em campo e os únicos que começaram jogando nas quatro primeiras partidas após o reinício.

'Zizou' tem uma coluna vertebral mais do que definida e não parece que irá mudar algo contra o Espanyol.

Apesar de ter rodado e dado descanso a alguns deles em alguns jogos já decididos, o francês entende que eles são essenciais no time titular, porque foram vitais nas vitórias.