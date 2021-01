Os maiores artilheiros da história da Eurocopa

A Eurocopa já foi disputada 15 vezes desde que a França sediou a primeira edição em 1960. No caminho para a 16ª edição, revemos quem foram os maiores artilheiros em cada uma das fases finais, de acordo com dados oficiais da UEFA. A grande peculiaridade: nunca houve um nome repetido e que em cinco deles houve empate entre vários jogadores no topo do ranking.

1960 (França)

Em um torneio que começou nas oitavas de final e que foi disputado pela última vez no Parc des Princes, a União Soviética levou o título. Mas até cinco jogadores empataram como artilheiros, com dois gols: François Heutte (França), Viktor Ponedelnik e Valentin Ivanov (URRS) e Drazan Jerkovic e Milan Galic (Iugoslávia).

1964 (Espanha)

A grande atuação da Espanha não deixou apenas o título em casa, mas também o prêmio honorário de maior artilheiro graças aos dois gols de Chus Pereda. O catalão dividiu o prêmio com os húngaros Ferenc Bene e Deszö Novák.

1968 (Itália)

A Iugoslávia caiu na grande final contra os donos da casa, embora como consolo, além do segundo lugar, conquistou o título solo de Dragan Dzajic como artilheiro da fase final. Dois gols alcançados.

1972 (Bélgica)

A República Federal da Alemanha varreu a Bélgica. Ao título que conquistou, após endossar um 3-0 na final para a URSS, somou os quatro gols com os quais Gerd Müller conquistou o título de melhor artilheiro do torneio.

1976 (Iugoslávia)

Quatro anos depois, a Alemanha Ocidental estava prestes a relançar a conquista do torneio, embora tenha perdido na final nos pênaltis contra a Tchecoslováquia. Onde se repetiu foi na classificação dos melhores artilheiros: Dieter Müller sucedeu ao 'Torpedo', também depois de marcar quatro gols.

1980 (Itália)

Novamente houve um papel alemão no próximo Campeonato Europeu. Eles venceram a final contra a Bélgica (2-1) e Klaus Allofs ganhou o prêmio de maior artilheiro após marcar três gols.

1984 (França)

Este ano a maior exibição de gols de um jogador de futebol aconteceu na fase final. Michel Platini varreu com nove gols, tornando-se o melhor 'Pichichi' de uma Eurocopa e levando a Seleção Francesa ao título (derrotou a Espanha por 2-0 na final).

1988 (Alemanha)

Mais uma vez coincidiu que o artilheiro da nomeação estivesse jogando pelo campeão da Eurocopa. Os cinco gols de Marco van Basten foram vitais para a Holanda conquistar o título na Alemanha.

1992 (Suécia)

28 anos depois, houve novamente empate múltiplo na tabela de artilheiros. Com três gols, Henrik Larsen (Dinamarca), Karl-Hezin Riedle (Alemanha), Dennis Bergkamp (Holanda) e Tomas Brolin (Suécia) se destacaram acima de todos os outros.

1996 (Inglaterra)

A Seleção Inglesa não poderia deixar o título em casa, era terceira, mas Alan Shearer, graças aos cinco gols, foi eleito artilheiro do torneio.

2000 (Bélgica e Países Baixos)

A fase final disputada nos dois jogos do Benelux resultou num empate de cinco gols pela primeira posição entre o holandês Patrick Kluivert e o iugoslavo Savo Milosevic. Um gol de ouro de David Trezeguet deu o título à França contra a Itália (2-1).

2004 (Portugal)

A Grécia deu a grande surpresa ao derrotar os anfitriões na final. O artilheiro do torneio também foi inesperado: Milan Baros, que marcou cinco gols pela República Tcheca.

2008 (Áustria e Suíça)

O primeiro dos dois títulos consecutivos para a Espanha na vencedora do Campeonato Europeu foi acompanhado pela liderança de David Villa entre os maiores artilheiros. O atacante asturiano marcou quatro gols.

2012 (Polônia e Ucrânia)

Quatro anos depois, o papel da Seleção Espanhola foi repetido com a presença de Fernando Torres entre os eleitos. O madrilenho marcou três gols, os mesmos que Alan Dzagoev (Rússia), Mario Gomez (Alemanha), Mario Mandzukic (Croácia), Mario Balotelli (Itália) e Cristiano Ronaldo (Portugal).

2016 (França)

O último precedente foi o triunfo de Portugal sobre a França com aquele gol inesquecível de Éder e Cristiano Ronaldo lesionado no banco. A única alegria dos gauleses foi que Antoine Griezmann, com seis gols, terminou como o maior artilheiro.