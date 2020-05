Os grandes aliados do maior duelo da história

LaLiga pôde desfrutar durante vários anos de duas das melhores duplas de ataque da história. Se Karim Benzema foi o contraponto perfeito para Cristiano Ronaldo, Leo Messi e Luis Suárez mantêm sua amizade em campo.

Compartihar a bola para alcançar um objetivo comum. Foi isso que esses quatro animais competitivos fizeram. A democratização do ataque para chegar ao topo.

Desde ProFootballDB, o laboratório de dados de BeSoccer, foram analisados ​​os números mostrados por Benzema e Cristiano, por um lado, e Messi e Luis Suárez, em todas as competições oficiais.

Cristiano Ronaldo e Karim Benzema

Cristiano Ronaldo e Karim Benzema chegaram ao Real Madrid no mesmo ano, na temporada 2009-10. Juntos, eles disputaram um total de 355 jogos em nove temporadas distintas.

Os números para ambos são esclarecedores. O '9', Benzema, deu lugar ao '7', Cristiano Ronaldo, para aumentar seu número de gols. Eles geraram (gols marcados mais assistências) até 710 gols, o que representa dois gols por partida.

Números que mostram a importância que ambos tiveram. Se jogando juntos, eles geraram 173 assistências (0,49 por jogo), em número de gols se dispara até 537 (1,51 por jogo).

Tudo isso de forma global. Mais detalhadamente é possível analisar o impacto que um teve no outro, já que Benzema deu 37 gols, em forma de assistências, para Cristiano e o português 28 para os francês.

Leo Messi e Luis Suárez

Leo Messi e Luis Suárez não ficam atrás, na verdade eles assinam números ainda melhores. Argentino e Uruguaio formam dupla desde que o charrúa chegou procedente do Liverpool em 2014 ao Barcelona.

Nessas seis temporadas, Messi e Suárez jogaram um total de 246 partidas juntos. Gerando entre gols e assistências 581 tentos, ou seja, 2,36 por jogo.

Números que os colocam no lugar mais alto do futebol mundial. Poucas equipes são capazes de gerar 2,36 gols por jogo e muito menos com apenas dois jogadores.

Analisando seus números, é possível ver que eles marcam mais gols por jogo (1,61) do que a dupla do Real Madrid, com um total de 396; a ainda dão mais assistências (0,75) para atingir 185.

Também formam uma dupla quase impossível de igualar. Suárez levou Messi diretamente a 46 gols, enquanto o argentino fez o mesmo com o uruguaio 37 vezes.