Os presentes de Toni Kroos

Toni Kroos é grande garçom do Real Madrid nessa temporada. Na partida contra o Valladolid, o alemão deu o seu sexto passe para gol na temporada e deixou Benzema e Rodrygo, ambos com cinco, para trás.

O meia cobrou uma falta contra o conjunto 'pucela', levantando a bola na área para Casemiro cabecear e mandar para as redes. Com mais essa assistência, Kroos soma cinco na Liga e uma na Champions.

O jogador é o líder em assistiências do Real com seis, atrás deles estão Benzema e Rodrygo (5); Lucas Vázquez (4); Marcelo e Vinicius Jr. (3); Asensio e Carvajal (2); e Modric, Hazard, Casemiro e Sergio Ramos, todos com uma assistência.