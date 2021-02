Os quatro caminhos de Lucas Vázquez

O mês de março já está chegando e o Real Madrid ainda não resolveu um tema pendente: as renovações. Modric parece decidido a continuar, enquanto a situaçõa de Ramos e Lucas continua em aberto.

Os dois últimos não aceitaram as últimas ofertas do clube e acreditam que merecem mais. No caso de Lucas, o Real ofereceu mais três anos de contrato. Enquanto não toma uma decisão, o atacante vai acumulando pretendentes.

De acordo com informações do 'Deportes Cuatro', Milan, Napoli, Everton e Leeds United acompanham de perto os passos do versátil jogador.

Lucas mostrou toda a sua importância ao ser escalado por Zinedine Zidane tanto na defesa, como no ataque, em um momento em que o Real sofre com os desfalques.