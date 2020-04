Os quatro favoritos da Inter para substituir Lautaro

O Barcelona está muito interessado em Lautaro Martínez. Tanto que os catalães estão planejando a estratégia para buscar o argentino, com a idéia de incluir vários jogadores na operação.

Em Milão, sabendo da possibilidade de perder o atacante, já há uma lista de favoritos para substituí-lo, segundo o 'La Gazzetta dello Sport'.

O jornal afirma que os italianos cogitam os reforços de Timo Werner (RB Leipzig), Luka Jovic (Real Madrid), Anthony Martial (Manchester United) e Victor Osimhen (Lille).

O grande favorito da entidade 'Nerazzurra' é Timo Werner. Sua versatilidade faz dele o homem perfeito para o ataque da Inter. O problema é seu preço: 60 milhões de euros.

A segunda opção é Luka Jovic, que não teve continuidade nos planos do Real Madrid e, portanto, poderia sair nesta metade do ano. Terceiro na lista, Anthony Martial, não vive seu melhor momento no Manchester United, e por isso Old Trafford podia ouvir ofertas, se vierem.

Finalmente, Victor Osimhen. Não é tão conhecido quanto o resto, mas se destacou nesta temporada da Ligue 1. Seu preço é muito mais acessível que o de todos os anteriores: a Inter poderia obter seus serviços por cerca de 30 milhões.