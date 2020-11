Os seis invisíveis de Koeman

O Barcelona atravessa um início de temporada complicado. Os tropeços em LaLiga no último mês deixaram a equipe em uma situação delicada. A falta de gol e a irregularidade afetaram o conjunto comandado por Ronald Koeman.

Um cenário totalmente distinto ao que ocorre na Champions League. Os azulgranas estão 100% na competição continental após vitórias contra Ferencváros, Juventus e Dinamo de Kiev.

Um primeiro tramo de temporada que deixou clara a prioridade de Koeman. O holandês tem o seu time ideal e vários jogadores entram na sua rotação. No entanto, seis nomes quase não apareceram.

O caso principal é o de Matheus Fernandes. De acordo com o diário 'AS', o Barça acredita que o brasileiro não tem qualidade suficiente para estar no Camp Nou. Mesmo pagando sete milhões de euros para tirá-lo do Palmeiras.

Samuel Umtiti e Junior Firpo também não estão nos planos de Koeman. O francês ainda tenta se recuperar de uma lesão, enquanto o lateral só teve 29 minutos até agora. Sergiño Dest, Sergi Roberto e Jordi Alba estão na frente.

Nomes que surgiam como o futuro do Barça, Carles Aleñá e Riqui Puig também não convenceram o treinador. O primeiro teve apenas sete minutos em campo e Riqui Puig três.

Por último, embora Koeman precise de um '9', Martin Braithwaite não será a solução. Acumula somente 37' nessa campanha, divididos em cinco partidas.

Seis nomes que praticamente não apareceram no clube nessa temporada. Seis opções que podem movimentar a próxima janela de mercado.