Os titulares de Simeone para o retorno

O Atlético de Madrid se exercitou nesta terça-feira pela manhã com um coletivo que deixa clara a tendência de titulares de Simeone para a primeira partida da retomada do Campeonato Espanhol.

A escalação desta terça-feira foi a mesma que vem sendo usada desde a semana passada, com exceção da entrada de Thomas Lemar nos últimos dois dias devido à lesão muscular sofrida por Ángel Correa. O francês, em uma posição mais centralizada do que costuma atuar, foi a peça de reposição escolhida pelo técnico argentino nos treinamentos.

A referência do ataque é Diego Costa, que não terá a companhia de João Félix devido a punição por excesso de cartões amarelos. Álvaro Morata, pelo que se viu até agora nos coletivos, não tem espaço entre os titulares, apesar de ser o artilheiro do time na atual temporada.

Outro destaque antes da parada do futebol que não aparece entre os onze iniciais de Simeone é Felipe Monteiro, que somava 27 jogos entre os titulares. José María Giménez e Stefan Savic aparecem na zaga, protegendo o inquestionável Jan Oblak junto com os laterais Kieran Trippier e Renan Lodi.

O meio de campo que se repete nas atividades é formado por Marcos Llorente, Thomas Partey, Saúl Ñíguez e Koke Resurrección.

Com esses onze, o Atlético de Madrid espera entrar em campo em 14 de junho, domingo, na casa do Athletic de Bilbao. O time da capital ocupa a sexta posição com 45 pontos, um a menos que a quarta colocada Real Sociedad.