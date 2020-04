Pai de Thiago Maia sonha com dupla do Fla nas Olimpíadas

Thiago Maia era um dos jogadores mais novos no elenco da seleção brasileira que, em 2016, conquistou o até então inédito ouro Olímpico nos jogos do Rio de Janeiro: tinha 19 anos. É por isso que o atual jogador do Flamengo, hoje com 23 primaveras completadas, ainda pode sonhar com uma vaga no time que irá disputar a competição de futebol na Olimpíada adiada para 2021.

Embora não tenha sido convocado pelo técnico André Jardine para os jogos do time olímpico, o bom desempenho demonstrado neste seu início de história pelo Flamengo são animadores. O meio-campista, revelado pelo Santos e que estava no Lille, da França, chegou emprestado e se colocou como grande sombra para Willian Arão no grupo treinado por Jorge Jesus.

No meio-campo do Flamengo, tanto as exibições quanto a parceria com Gerson estão chamando atenção. Joel Maia, pai de Thiago, inclusive não esconde que até imagina a dupla rubro-negra brilhando pela seleção olímpica nos Jogos de Tóquio.

“Essa questão realmente vai depender do treinador, mas se o Gerson (22 anos) for convocado, tenho certeza de que a seleção estará bem servida. Se o Thiago for também, estará mais bem servida ainda, porque os dois já jogam juntos e têm entrosamento, acredito que seria uma dupla maravilhosa”, disse Joel em entrevista para o jornal O Globo.